男人吃粽自己包！李進勇包粽處女秀包出四方粽

超級大粽子包的「餡」很特別，是褒忠的花鼓陣。（許素惠攝）

來賓一解開粽繩，冒出花鼓陣，大家都很驚喜。（許素惠攝）

褒忠社區媽媽舞花鼓，為花鼓文化節暖身。（許素惠攝）

褒忠公所擺出「包粽陣」，號召社區媽媽包萬粽關懷低收入戶及獨居老人。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇包粽處女秀，包出四方粽。（許素惠攝）

褒忠堪稱與端午節連結最強的鄉鎮，因為「包粽」，公所呼應鄉名諧音包粽關懷低收入戶與獨居老人，並舉行花鼓活動歡慶節日，將上演傳統和創新花鼓陣大PK。縣長李進勇包粽處女秀包出四方粽，呼籲男人要吃粽自己包。

褒忠鄉名是「包粽、包中」諧音，宛如天生和端午粽子有關，數十志工媽媽昨日在公所前擺出「包粽陣」，包1萬2000粒粽子，分送轄內弱勢家戶外，也將提供給參與本月27日登場的花鼓節晚會的遊客。

李進勇指出，花鼓舞步和肢體扭動極具韻律與美感，褒忠是花鼓原鄉，透過活動彙集大江南北各式花鼓陣拚場，促進全國花鼓陣相互觀摩學習，縣府也大力推廣，除社區外、褒忠、龍巖等多所小學都成立花鼓隊，向下扎根傳承技藝。

褒忠鄉長張政國表示，今年主題是「旗揚褒忠，鼓動雲林」，頭旗和鼓是花鼓陣中重要角色，頭旗是領隊，大鼓雙面打，邊打邊舞動，期待持續發揚光大。

除縣府補助外，台電等也在立委張麗善爭取下贊助，而台塑集團睦鄰不落人後，贊助50萬元，麥寮管理部副總經理陳文仰強調，50萬對台塑企業雖然不算什麼，但希望讓弱勢家庭過個好節。

一群男人體驗包粽，李進勇獻出處女秀，包出四方粽，還要男人當自強，要吃粽子自己包。張政國和李不分軒輊，包出三角粽。陳文仰最熟練，幾秒就包出一粒，得意說：「我太太會包粽就是我教的！」

(中時)