恆春護理之家大火 燒出屏東醫療資源不足問題

恆春南門護理之家大火，燒出恆春半島醫療資源不足及後送交通困境。（圖/林和生翻攝）

恆春半島居民可望空勤總隊直升機進駐恆春機場，尋求空路救援，縮短後送時間。（圖/林和生）

19日清晨，恆春南門護理之家大火，釀成4死55傷意外，一把無情火燒出恆春半島醫療資源不足及後送交通困境，屏東縣政府衛生局坦言，從根本解決醫師常駐問題成為當務之急，另同時請求內政部空勤總隊設駐恆春機場，縮短救援黃金時間，才能給患者更多保障。

根據資料統計，屏縣不分科別醫師總數為1506人，平均每萬人口醫師數為13.72人，遠比全國平均值19.23人低。其中車城、新埤、新園、萬巒及崁頂等鄉，每位醫師需照護超過4000人；另里港、恆春、九如、麟洛、長治及滿州等鄉鎮，每位醫師要照護超過3000人。

屏縣府衛生局長薛瑞元指出，以南門護理之家大火為例，短時間造成近60人傷亡，分送鎮上3家醫院，幾乎已經是最飽和狀態，當然所有人都不願意看到，但試想，若八仙塵爆發生在恆春半島，死傷恐將更慘烈。

目前穩定醫療團隊人力成了縣府首要任務，薛瑞元強調，政府應從制度面著手，以醫學中心評鑑為誘因，支持派駐醫師長期支援；另最現實的薪資問題，偏鄉與都市醫生月薪整整少了一半，政府應該透過補助，給予願意來到偏鄉服務的醫師固定薪水，讓人才就地紮根。

除此之外，後送交通動線長也必須想辦法克服，自恆春後送前進高雄大型醫學中心，單趟路程都接近2小時，時間成了患者與死神拔河的關鍵，屏縣府發言人黃建嘉表示，單靠一條省道運輸，還要考慮可能的塞車情況，若此時能有空路選擇，在恆春機場設置直升機起降點，由空勤後送至高雄僅需耗時20分鐘，或許能因此救回更多寶貴生命。

(中時)