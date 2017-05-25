恆春護理之家大火 燒出屏東醫療資源不足問題
19日清晨，恆春南門護理之家大火，釀成4死55傷意外，一把無情火燒出恆春半島醫療資源不足及後送交通困境，屏東縣政府衛生局坦言，從根本解決醫師常駐問題成為當務之急，另同時請求內政部空勤總隊設駐恆春機場，縮短救援黃金時間，才能給患者更多保障。
根據資料統計，屏縣不分科別醫師總數為1506人，平均每萬人口醫師數為13.72人，遠比全國平均值19.23人低。其中車城、新埤、新園、萬巒及崁頂等鄉，每位醫師需照護超過4000人；另里港、恆春、九如、麟洛、長治及滿州等鄉鎮，每位醫師要照護超過3000人。
屏縣府衛生局長薛瑞元指出，以南門護理之家大火為例，短時間造成近60人傷亡，分送鎮上3家醫院，幾乎已經是最飽和狀態，當然所有人都不願意看到，但試想，若八仙塵爆發生在恆春半島，死傷恐將更慘烈。
目前穩定醫療團隊人力成了縣府首要任務，薛瑞元強調，政府應從制度面著手，以醫學中心評鑑為誘因，支持派駐醫師長期支援；另最現實的薪資問題，偏鄉與都市醫生月薪整整少了一半，政府應該透過補助，給予願意來到偏鄉服務的醫師固定薪水，讓人才就地紮根。
除此之外，後送交通動線長也必須想辦法克服，自恆春後送前進高雄大型醫學中心，單趟路程都接近2小時，時間成了患者與死神拔河的關鍵，屏縣府發言人黃建嘉表示，單靠一條省道運輸，還要考慮可能的塞車情況，若此時能有空路選擇，在恆春機場設置直升機起降點，由空勤後送至高雄僅需耗時20分鐘，或許能因此救回更多寶貴生命。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。