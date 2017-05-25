聽醫師的話 癌末活了超過34年
癌症可怕嗎？97歲的朱奶奶從65歲因左乳腺癌開刀，開始與乳癌抗戰，12年後乳癌轉移到肺部，除再次開刀外，術後考量身體無法負荷化療，在醫師建議採賀爾蒙治療，目前為止已歷時34年。台中榮總25日為抗癌英雄辦慶生會，醫師以朱奶奶為例，鼓勵病患面對癌症復發不要恐懼，有14年抗癌歷史王媽媽說，「聽醫師的話，活得健康又快樂。」
藝人豬哥亮大腸癌復發猝逝，台中榮總為鼓勵病患勇敢抗癌，25日舉辦抗癌病友慶生會，請來73歲3度罹癌的王媽媽，醫師也分享朱奶奶的故事，97歲的她65歲因左乳腺癌開刀，12年後發現肺部轉移，再度手術摘除乳癌，經開刀後因考量年事已高，無法接受化療，加上做切片分析腫瘤對荷爾蒙受體陽性，建議採用賀爾蒙療法治療，如今也持續22年，固定每三個月回台中榮總治療。
台中榮總血液腫瘤科主任黃文豊指出，朱奶奶是模範病人，她相信醫學，也相信醫生，遵守醫師的每一個交代、按時吃藥、準時回診、配合每一次辛苦的治療。在這麼多年的抗癌過程，高齡的朱奶奶沒有錯過一次用藥，清楚的記住每次服藥的時間跟用量；規律的回診，警覺自己身體的每一個狀況，每年回去看檢查報告，朱奶奶都會跟醫生說，謝謝您讓我多活了一年。
(中時)
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