美艦再巡弋南海 陸派2艦警告驅離
中國大陸國防部今日發布新聞稿指出，針對美國「杜威」號(USS Dewey DDG-105)導彈驅逐艦進入南沙群島海域，中國海軍已派出「柳州」號與「瀘州」號兩艘導彈護衛艦對其進行識別查證，並予以警告驅離。
大陸國防部新聞稿以記者提問的方式說，「媒體消息稱：美國一艘驅逐艦今天進入南海進行所謂的「航行自由」任務，並進入中國美濟礁12海里。能否予以證實？」
大陸國防部新聞發言人任國強答稱：「5月25日，美國『杜威』號導彈驅逐艦擅自進入中國南沙群島有關島礁鄰近海域，中國海軍『柳州』號導彈護衛艦、『瀘州』號導彈護衛艦對美艦進行識別查證，並予以警告驅離。」
任國強說，中國對南沙群島及其附近海域擁有無可爭辯的主權，對於美軍方這種炫耀武力，推動地區軍事化，且極易引發海空意外事件的行徑，中國軍隊表示堅決反對並已向美方提出嚴正交涉。
發言人指出，一段時間以來，在中國和東盟國家共同努力下，南海局勢正在趨穩向好。但美方的錯誤行為使南海趨於好轉的局面受到破壞，不利於南海的和平穩定。
他說：「當前中美兩國、兩軍關係處在發展的重要時期，我們認為，健康穩定的中美關係符合雙方的共同利益，需要雙方的共同努力。我們要求美方採取切實措施改正錯誤，為兩國兩軍關係的發展增添正能量。美軍的錯誤行為只會促使中國軍隊進一步加強能力建設，堅定捍衛國家主權和安全。」
(中時電子報)
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