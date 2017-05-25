豬哥亮訃聞曝光「冷涼卡好！林北先來去～」
秀場天王豬哥亮告別式將在6月20日舉行，今(25日)訃聞曝光，由於他生前帶給人們歡笑，家屬特地把訃聞設計成入場券形式，上頭更印著豬哥亮招牌口頭禪「冷涼卡好！林北先來去～」希望大家別用悲傷心情送豬哥亮最後一程。
豬哥亮訃聞以明亮的黃色作為背景，正面斗大標題寫著：「豬哥亮告別秀」，文字寫著：「人生傳奇，百年難得一見，千古絕響，再會萬秀豬王」，搭配招牌笑容、張開雙手的豬哥亮照片，內文用詞也走活潑風格：「豬ㄟ粉絲，豬ㄟ好朋友，擁恆大秀場請林北去作秀，冷涼卡好！林北先來去！」
家屬表示，「感謝你們連日來的報導與關心，關於豬大哥6月20日的通知函，我們全家人是用辦喜事的心情來告別爸爸，因為爸爸生前都帶歡樂給大家，也不希望大家用悲傷的心情來送他最後一程，所以我們用這張入場券代替訃聞，邀請大家來參加爸爸的最後一場演出！」
(中時電子報)
關鍵字：豬哥亮、
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