初審通過 總統副總統卸任禮遇剩8萬

立法院司法及法制委員會今天初審《卸任總統副總統禮遇條例》，總統卸任禮遇金原本是25萬，副總統18萬，皆砍到剩8萬元。綠委認為這是要配合年金改革，總統副總統減少禮遇金才能說服軍公教年改。全案初審完竣後，交付朝野黨團協商。

民進黨立委蔡易餘表示，這是為了配合年金改革，且降低的禮遇金僅是卸任禮遇的一部分，其他還有包括隨扈、醫療以及卸任辦公室營運費用等等。目前立院在處理年改，若總統還領25萬禮遇金，要說服年改有麻煩。

國民黨立委王育敏則批評年改歸年改，禮遇歸禮遇，不該混為一談。國民黨立委吳志揚也質疑這種作法只是在「沽名釣譽」，省不了多少錢根本沒意義，「we dont care」，《前瞻計畫》上千億不好好審，省這錢一點意義都沒有。

(中時)