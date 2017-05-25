無良！竄改效期　天良「感冒液」遭全面下架

業者涉嫌刮去原有標籤的效期，再貼上竄改後的假標籤。（新北市衛生局提供）

業者現場16多萬瓶感冒液產品全遭封存。（食藥署提供）

食藥署提醒，民眾手上若有「天良諾克治痛感冒液」，不應再繼續服用。（食藥署提供）

黑心藥品再現！衛福部食藥署今公布，昨日在執行優良運銷規範GDP時，查獲天良生物科技公司涉竄改感冒液「天良諾克治痛感冒液」的批號及效期，共有1524瓶產品、遭業者刮除原廠標籤上的效期，再貼上假的新標籤。現場已封存產品16多萬瓶，食藥署也要求「天良諾克治痛感冒液」所有批號、效期產品均下架回收。

食藥署表示，此次事件和正露丸事件類似，均是在執行GDP評鑑過程中，由眼尖的稽查人員發現「天良諾克治痛感冒液」標籤有異狀，細看後經見瓶身有兩層標籤，撕開一看，發現內層的標籤才是原廠標籤，且效期和批號均已遭刮除，共計有1524瓶產品遭到竄改。

食藥署風管組組長李明鑫說，事發當下，食藥署便請檢察官到場偵辦，由於1524瓶產品的效期均已遭刮除，無法辨認是否已過期，故全面進行封存，現場16多萬瓶的產品也比照封存辦理。他強調，目前還在追查流到市面的數量，但同時已要求「天良諾克治痛感冒液」無論任何批號、效期，全面都得下架回收。

食藥署表示，目前已通知中華民國藥師公會全聯會、各縣市衛生局，協助辦理「天良諾克治痛感冒液」的下架回收事宜；李明鑫補充，全案已依違反《藥事法》移送偵辦，業者若違法製造或輸入藥品，可處10年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金。

藥師公會全聯會發言人沈采穎強調，感冒液屬於指示用藥，不需有處方便能在藥局購買，但一旦過了有效期限，除了下肚後、療效會打折扣以外，產品還可能遭到微生物孳生、汙染，讓服用者腸胃不適。她補充，一般坊間知名品牌的感冒液，因為銷售佳、有時還會賣到缺貨，故較不會有這種竄改效期的情形發生，業者會竄改效期，可能和銷售不佳的原因有關。

李明鑫說，過去食藥署的稽查重點，多在製藥的源頭端，從藥品生產完畢、運送到銷售端之間，有時會出現缺乏監督的情況，食藥署從去年開始執行GDP，就是要將這段漏洞補起來，維護民眾權益。

(中時)