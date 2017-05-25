後龍端午傳愛 婆媽志工包5千顆粽贈弱勢戶
端午佳節將至，後隆鎮公所照顧鎮內弱勢家庭，今天上午舉辦「端午傳愛粽香傳情」活動，社區志工將動手包粽子，要將熱騰騰粽子分送弱勢民眾及獨居老人。
今天凌晨3點多，志工爸爸媽媽們已分別在大庄里及灣寶里社區活動中心開始動手包粽子，副縣長、縣議員林寶珠、李文斌及劉順松、台電通霄火力發電廠處長、後龍萬善祠百姓公廟管理委員會會長等人，也挽袖體驗包粽。
後隆鎮長朱秋隆表示，感謝台電通霄火力發電廠及後龍萬善祠百姓公廟管理委員會贊助經費，協助公所辦理溫暖關愛的活動，讓弱勢家庭及獨居老人能在端午節前拿到熱騰騰的粽子，感受後龍滿滿的人情味，並呼籲鄉親多關心身邊的人，讓社會更加溫馨。
志工辛苦包的粽子將由里長、公所主管及里幹事等人分送至鎮內中低收入戶及獨居老人家中，讓弱勢家庭在端午節裡充滿愛與關懷。
(中時)
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