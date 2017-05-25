皮膚長紅痣 恐肝功能出問題

肝功能不佳及肝硬化，會造成皮膚出現大量紅痣。(圖/達志影像/Shutterstock)

不少民民眾皮膚一直冒出紅痣，都以為是罹患皮膚病或是皮膚癌而擔憂，皮膚科醫師說明，身體長紅痣有3個因素，其中1個可能就是肝功能出了問題，應要多加注意。

據《華人健康網》報導，開業皮膚科趙昭明醫師指出，紅痣正式學名為櫻桃血管瘤，但與癌細胞腫瘤不同，因此並不是皮膚癌；櫻桃血管瘤為生長在人體肌膚表層、針頭大、顏色像櫻桃紅的塊狀或瘤狀的突起，形成原因有分為病理性及生理性，生理性因素多為個人體質、家族遺傳及老化有關，隨著年齡增加，皮膚締結組織逐漸鬆散，使微血管擴張，這類因素會隨著老化，紅痣越長越多，也突起的更明顯，在臨床上有90~95%民眾為生理性因素而長出紅痣。

僅極少數民眾是因為病理性因素而長紅痣，但民眾也不可輕忽紅痣的出現，趙昭明醫師表示，肝功能不佳及肝硬化，也會造成皮膚出現大量紅痣。

趙昭明醫師說明，正常血液由心臟打出，經循環全身後，會經由小腸、脾臟、肝門靜脈、微血管，依序流回心臟，一旦出現肝硬化或肝功能異常時，肝靜脈的血液流速會逐漸緩慢，當出現血液回流不佳的情狀，就可能會發生血流堵塞及聚積，進而造成血液往上回流至較小的微血管時，導致微血管破裂，反映在人身上就是在胸部、肚子等上半身出現蜘蛛網或太陽光芒般的放射狀紅痣。

趙昭明醫師提醒，有酗酒習慣、患有脂肪肝及A、B、C型病毒型肝炎的患者，當身體出現紅痣，就要特別當心！而如果身體出現紅痣，形狀猶如蜘蛛網或太陽光芒般的放射狀，且多長於胸前或腹部，伴隨著易感疲倦、食慾不振等現象的，恐怕肝功能異常的警訊，建議以上民眾積極就醫，釐清病因。

(中時電子報)