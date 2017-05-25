鳥谷敬帶護具到球場 力拚延續出賽紀錄

日職阪神虎球星鳥谷敬，昨遭觸身球造成鼻梁骨折，今帶著護具照樣到球場練球。(圖/截自日本雅虎體育)

日職阪神隊球星鳥谷敬，昨日球隊與巨人隊交手，在第5局被吉川光夫的觸身球，直擊臉部，造成鼻子血流如注，不過今日鳥谷敬帶著臉部護具，繼續到球場練球。

鳥谷敬自從2004年加盟日職後，今年連續出賽已達1794場，超越前阪神看板球星金本知憲，在日職連續出賽球員中排名第二，僅次於廣島衣笠祥雄在1987年所創的2215場。

昨役遭到頭部觸身球退場，鳥谷敬經過醫院檢查，確定是鼻樑骨折，原本日媒預測連續出賽紀錄恐中斷，不過鳥谷敬在今日阪神與巨人之戰賽前，並未被取消登錄，還帶著護具進行打擊練習，感覺不受影響。

帶著護具上場，鳥谷敬說，雖然看起來有點奇怪，但視線還不錯沒有受到影響；鳥谷敬2007年與2010年都曾帶傷上陣，延續連續出賽紀錄。

(中時電子報)