每次都夾不到娃娃 他竟擊破玻璃偷禮物

鄭姓男子涉嫌擊破多台夾娃娃機，竊取機內高單價3c產品。（徐養齡翻攝）

新北市鄭姓男子涉嫌在新竹市犯下多起夾娃娃機竊案，他專挑昂貴3C產品機台下手，持破窗器將夾娃娃機擊破，不少受害店家組成防竊聯盟，25日清晨發現鄭嫌蹤跡，立即報警，警方動員警網將鄭嫌逮捕。

警方指出，36歲鄭嫌在新竹地區犯下多起竊案，監視器畫面也拍下他作案過程，不過他辯稱犯案動機是每次夾娃娃都失敗，才會興起偷竊念頭，全案訊後依竊盜罪嫌將他移送法辦。

(中時)