駐日美軍展示全球鷹偵察機 可能用於監視北韓、中

RQ-4「全球鷹」無人偵察機24日正式對外展示。(圖/United States Pacific Command)

美軍4架大型無人偵察機RQ-4「全球鷹（Global Hawk）」日前暫時移防日本東京橫田基地後，24日其中一架終於正式對外展示，而其功能預料將用於監視北韓的核武和中國軍事行動。全球鷹無人偵察機將部署於橫田基地至今年10月，目前計劃部署在該基地的5架全球鷹中有4架已經抵達。

據日本《讀賣新聞》報導，RQ-4全球鷹無人偵測機主要的任務，預料將用來偵測北韓的核武、相關設以及中國軍事行動，在面對北韓日前陸續設了2枚導彈，負責全球鷹無人機運的隊長表示，「為了包括日本在內的區域安全，會用盡一切手段」。

RQ-4全球鷹偵察機從關島暫移至橫田空軍基地，是為了避開颱風季節，同時橫田基地比起關島距離北韓近多了，讓無人機可以更輕鬆蒐集到相關資訊，另外美軍也將大約100名的偵察機地面操縱人員一起暫移至橫田基地。過去在2014年、2015年RQ-4全球鷹也是為避颱風季而暫時部署在青森三澤基地，近期三澤基地正逢跑道施工，所以全球鷹改至部屬橫田基地。

RQ-4全球鷹偵察機寬40公尺，長15公尺，通過遠程操控飛行，可以能從高於民航機的1,8000公尺以上飛行高度，收集圖像和電子情報，空中續航能力達34小時以上，目前部署於橫田基地的4架全球鷹中，有2架搭載最尖端的雷達系統。

(中時電子報)