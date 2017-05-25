三總營養部推「蔬香紅藜粽」 糖尿病患好過節
端午節將近，不免應景吃個粽子，但糖尿病患得控制飲食，無法隨心所欲，三總營養部透過營養師和廚師們料理PK競賽，設計出低升醣高纖維的的創意料理，其中「蔬香紅藜粽」，可以讓糖尿病患方便製作，又可以吃到高纖富飽足感的零負擔粽，開心過節、又不失健康味。
三總營養師王秀惠表示，研究指出，紅藜麥可幫助血糖的穩定、抗氧化、抗發炎的效果，其膳食纖維比一般的白米飯多了約10倍，對於促進腸道健康更有益處。相較傳統粽子以高升糖糯米為主食，其所含的纖維量少，「蔬香紅藜粽」將部分糯米替換成纖維含量較高的紅藜麥和黑米，同時搭配富含香味且熱量低的香菇、筍丁、秋葵、黑木耳等等食物添加增加膳食纖維含量，達到均衡滿分。
王秀惠進一步指出，這次透過營養師和員工們料理PK競賽，經過2個多月的初選以及決賽，皆是依據均衡飲食原則設計，提供4份全穀根莖類、2份豆魚肉蛋類以及1份蔬菜類，讓糖化血色素控制在目標7以下的低升醣高纖維的421創意料理，同時設計出製作方便的高纖粽、口感獨特的豆腐麻糬以及素食可口小香包作為端午節應景食材。
王秀惠表示，糖尿病患如果還是想吃傳統的糯米粽，也不是不可以，但記得一定要多吃青菜平衡回來，因為青菜可以延緩血糖上升，但若是腎臟病友加上血糖控制不好的病患，最好不要吃糯米粽，避免造成身體負擔。
(中時)
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