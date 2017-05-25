對酒駕慣犯零容忍 彰檢不准易科罰金

再酒駕，就關起來！彰化地檢署檢察官無法容忍習慣酒後駕車危害用路人生命與安全的行為，最近1周，就有4名被判刑的酒駕慣犯遭到執行檢察官劉欣雅、陳鼎文拒絕易科罰金，在傳喚到案後直接發監。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強指出，彰化檢方向來重視道路用路人生命與身體安全，對於常習性酒駕慣犯，更是無法容忍，決定予以更嚴厲的懲戒。

彭姓、葉姓、姚姓及陳姓等4名男子，都是因酒後駕車涉及《公共危險罪》起訴後經彰化地方法院判處有期徒刑5月、有期徒刑3月併科罰金2萬元、有期徒刑3月、有期徒刑3月併科罰金1萬5000元確定，均得易科罰金。

不過，4人都是酒駕慣犯，執行檢察官劉欣雅、陳鼎文傳喚到案後，一律不准他們易科罰金，並逕指揮入監服刑。

林漢強說，該4名受刑人都曾因酒後駕車經檢察官為緩起訴處分或由法院判處徒刑、得易科罰金之處遇，但不知悔悟，且又在短期內再度酒駕，檢察官認為罰錢已經無法發揮教誨、管束的效果，所以將他們發監，展現政府取締酒駕行為之決心。

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(中時)