台南首廟天壇 率先推動減香減金

天壇推出短線香、減量金紙與平安米，鼓勵民眾改以更少份量的線香與金紙祭拜，心誠則靈。（程炳璋攝）

右邊是一般的金紙厚度，一疊約100張，左邊為中西區台灣首廟天壇推出的減量金紙與平安米，每疊金紙僅27張，兩種厚度有明顯差異。（程炳璋攝）

廟方推出的印度檀粉香枝，長度更短，但質料更好。（程炳璋攝）

台南市大小寺廟估計約2000餘間，每年線香與金紙使用量驚人，有寺廟率先響應台南市民政局「宗教優質化」政策，中西區台灣首廟天壇25日宣布推出更短的線香、更少的金紙，以減香、減金來減少空汙，改善信仰習俗，回歸信仰本質。

台灣近年空汙議題受矚目，台南市民政局推動宗教優質化政策，就把寺廟燃放鞭炮、焚燒線香金紙的習俗納入逐步改善作為。

台灣首廟天壇委員會認同金紙減量的環保策略，但天壇每年超過500噸的金紙焚燒，對金紙業者來說是不小的市場，去年底傳出廟方要禁香封爐的謠言，引發周邊金紙業者恐慌，信徒也有微詞，廟方趕緊出面否認。

廟方董事會日前已正式疏文向神明稟報要推行金紙精質減量一事，擲筊過程全程錄影，經過神明應允，指示在今年農曆4月底前實施。

信徒上廟拜拜，習慣花100元購買一份金紙與一把線香，坊間一般線香長度35公分，一份金紙約100張，每逢節日香客眾多時焚燒起來，造成空氣品質很大的負擔。

天壇廟方推出僅20公分線香，27張金紙，並有代替金紙的平安米提供信徒自由樂捐選擇。鼓吹一爐一柱香，心誠則靈，廟方強調，減少香枝、金紙使用量，神明的靈驗度絕不打折，且材質更好，「好香一柱，勝過劣香千把」。

天壇董事長莊炯垣表示，廟方在落實環保與傳統祭祀民俗之間不斷尋找平衡點，台南是開台第一座城市，轄內開基寺廟眾多，友廟參拜頻繁，許多廟宇都香火鼎盛，為了下一代子孫環境，更該效法減香減金，天壇願意帶頭做起。

台南市民政局表示，減香減金在其他縣市早有廟宇施行，信徒回歸信仰本質，只要心誠，僅以雙手拜拜也能感動神明。但是官方若帶頭鼓吹容易得罪民間業者，推動起來有難度。寺廟願意率先投入示範很難得，未來信徒逐步接受，會有更多寺廟願意跟進。

(中時)