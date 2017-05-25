足球》衰！ 女友沒戴頭巾 他被禁賽3月

伊朗男足門神弗魯贊(右)因為女友娜哈莉(左)在網路上的一張沒戴頭巾照片而被禁賽三個月。(摘自jametarinha網站)

沒有人比他倒楣的了！伊朗男足頭號門神弗魯贊，近日收到3個月禁令，理由竟然是因為女友在網路上的照片沒有戴頭巾。

根據伊斯蘭教義規定，女子不論是出門或是拍照都必須要戴上頭巾，遮住頭髮和臉部，只能露出臉部和手部。

然而弗魯贊的名模女友娜哈莉卻在個人的社交網站放上一張沒有戴頭巾的照片，這張照片引起軒然大波，娜哈莉沒有遭到處罰，反倒是伊朗足協道德委員會以弗魯贊的女友不遵守伊斯蘭教義，損及伊朗足協的形象，決定懲處弗魯贊3月禁賽。

弗魯贊得知消息後決定上訴，獲得不少網友的支持，然而想要改判的可能性並不高。

(中時電子報)