美情報頭：放任北韓　終造成擊中美核武器

北韓官方22日公布試射「北極星2號」飛彈畫面。（摘自北韓勞動新聞網站）

北韓官媒22日公布看似飛彈重返低層大氣層時拍攝的地球照片。（摘自北韓勞動新聞網站）

北韓領導人金正恩在南韓新任總統文在寅上任以後，1周內狂射2枚導彈，舉動驚人，不只震懾南韓，就連美國國防情報局局長史都華(Vincent Stewart)和國家情報局局長科茨(Dan Coats)都分析，照這種局勢演變下去，北韓只剩下物理學上的設計問題卡關，一旦取得突破，就可能造出擊中美國本土的核子武器。

根據CNN報導，美國情報局局長史都華說，如果讓北韓按照目前發展核武的情況繼續延燒下去，北韓最終一定有能力研發出威脅美國國家本土的核武器導彈。雖然我們(情報局)幾乎不可能去預期北韓，到底什麼時候可以完整具備核武器的運作能力，但是無可避免的是，北韓領導人金正恩不斷放話，承諾帶領國家往擁有核武能力的道路前進。

美國國防情報局局長史都華(Vincent Stewart)。(圖/美聯社)

史都華周二(23日)在參議院軍事委員會的聽證會中表示，熟知北韓導彈設計的人應該知道，現在北韓發展彈道飛彈的過程，遭遇到唯一阻礙就是設計上出了一個大問題，這是一個物理學上的設計問題，一旦北韓找出方法解決它，讓彈道飛彈成功重新進入地球的大氣層，北韓的核武就可達到實際運作的階段，這些問題只要透過多次測試和解決錯誤，北韓就可宣布大功告成。

彈道飛彈是以拋物線路線飛行，離開和進入地球的大氣層，但是巡航飛彈則是以直線飛行的方式在大氣層裡面行進。

國家情報局局長科茨(Dan Coats)。(圖/美聯社)

美國國家情報局局長科茨和國防情報局局長史都華都認為，北韓最近這次飛彈試射，堪稱有史以來最成功。因為這枚彈道飛彈，成功的重新進入大氣層，表示北韓飛彈發展計畫，往前跨出了一大步。

雖然目前北韓還沒發展到洲際彈道飛彈(ICBM)的程度，尚無法成功讓飛彈打擊到美國48州，但是以短程目標而言，這已經是很重要的一步了。史都華強調，觀察北韓近年來一連串試射的過程中，幾乎每1次飛彈試射，都更加完善它的飛彈技術。如果按照目前情況發展下去，而不加以制止北韓的話，北韓最終還是能夠擁有擊中美國本土核子武器的製造能力。

(中時電子報)