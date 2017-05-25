靜宜大學「大咖來開講」系列講座 鼓勵學生勇敢追夢

瞿友寧用自身經驗勉勵年輕學子，相信自己是獨一無二，學習做決定、找方法，展現能力，爭取機會！（陳世宗攝）

靜宜大學國際學院「大咖來開講」系列講座，鼓勵學生堅持理想、勇敢追夢！（陳世宗攝）

為鼓勵學生堅持理想、勇敢追夢，靜宜大學國際學院「大咖來開講」系列講座，特邀請拍攝經典偶像劇「惡作劇之吻」，並以「我可能不會愛你」等劇奪下多項金鐘獎項的導演瞿友寧，分享「立志、勵志，夢想從今天起」。

瞿友寧用自身經驗勉勵年輕學子，光鮮亮麗外表下都有辛酸過程，不同的是，成功背後莫過於超越一般人的堅持，相信自己是獨一無二，學習做決定、找方法，展現能力，爭取機會！

靜宜大學國際學院院長楊聲勇指出，因應全球化發展，靜宜致力整合資源，打造國際化校園；透過「大咖來開講」系列講座，邀請不同專業領域人士，分享成功經驗。藉由瞿友寧導演的人生歷練，進而鼓勵靜宜的每位學子，年輕時就要立定志向，以世界為舞台，勇敢出走、接受挑戰，提升國際競爭力！

「創意是有中生有，而非無中生有！」瞿友寧說，他小學一年級開始進戲院，12歲立志成為電影人，大學時代因屢獲優良劇本獎受到矚目，4年內共抱走3座大獎；那時得獎的是陳玉勳、林正盛、李安等知名導演，他只是個學生，卻在人文薈萃的比賽中得獎，受到關注。

瞿友寧指出，創作需具備「知道」、「學習」、「模仿」、「創造」四個過程，必須先知道廣、大、深的知識，然後學習；另外，模仿並非抄襲而是變成資料庫，將所學習的知識，內化成為自己的東西，經過吸收，再創造新事物。最後要有良好群己關係，面對挫折時，瞭解恐懼、面對害怕，提出短期可達到的計畫。人生沒有一定非得走哪條路，若快樂，就要堅持下去。

經典偶像劇「惡作劇之吻」於靜宜大學拍攝，劇中出現的場景都成為粉絲必遊景點。瞿友寧的植劇場新戲《花甲男孩轉大人》也在靜宜取景，將於5月26日晚上22時台視首播；希望藉由戲劇帶領觀眾用最現代方式洞察文化的底蘊，一同看見臺灣戲劇的新風貌。

(中時)