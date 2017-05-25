端午連假 27日台66線17K匯入國一匝道封閉

端午4天連假即將來臨，平鎮警分局有相關疏導措施，請用路人遵守。(賴佑維翻攝)

桃園市平鎮警分局為了配合今年端午連續假期國道交通疏導專案，台66線快速道路國道1號平鎮系統交流道南下匝道入口，將在端午連續假期實施匝道封閉，另中壢交流道南下則將實施高乘載管制，請各用路人多加注意。

平鎮警分局交通組組長陳一中表示，今年端午連續假期共有4天，平鎮警分局為了配合交通部國道高速公路局端午交通疏導管制措施，將於5月27日0至18時，封閉台66線快速道路17K匯入國道一號平鎮系統交流道南下匝道，而5月27日7至12時中壢交流道，則實施高乘載管制。

為了疏解南下車流，警方建議用路人可使用替代道路來規劃行程，台66線大溪往觀音方向可改駛台31線後沿台61線南下，往大溪方向請改道行駛國道3號大溪交流道後沿臺3線南下行駛，避免塞於車陣中。

(中時)