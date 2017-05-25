兒少買酒太方便 司改會議促速立《酒害防制法》

司改國是會議第五分組召集人梁永煌。(蕭博文攝)

司改國是會議第五分組今日召開最後一次會議，認為酒駕問題嚴重、兒少買酒便利性高，《酒害防制法》擱置立院7年不動，決議建請衛生福利部與立法院盡速制訂《酒害防制法》，針對酒類可近性、飲酒場所限制等通盤檢討，訂立明確規範。

國是委員許主峰即提到，國內酒類商品展示與一般商品並無區隔，曾有民間團體到便利商店實地測試，發現未成年購買酒類的成功率高達9成，顯見通路店員未受足夠訓練，讓未成年很容易買到酒。

高雄地院少年及家事庭法官李明鴻則說，立院早在2012年已有《酒害防制法》提案，針對販賣方式與飲酒場所都有限制，但因會期不連續而擱置至今。

召集人梁永煌則主張，應參考其他國家規定，例如限制飲酒場所與時間，降低飲酒的便利性，減少深夜飲酒後導致的危險。

分組委員會最後決議，除儘速制定《酒害防制法》，使國人遠離酒害，並應落實販售兒少酒類的處罰。

★中時電子報關心您：喝酒過量，有礙健康！

(中時)