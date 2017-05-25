中市敬老福利升級 首創藝文研習長者優先報名
繼老年津貼、免費乘車、假牙補助之後，台中市敬老福利再升級，擴及藝文研習領域。文化局自去年推出銀髮族文化專車後，今年下半年更首創藝文研習活動長者優先報名制度，由大墩文化中心開始試辦。
活化銀髮力並鼓勵終生學習，文化局大墩文化中心自今年秋季藝文研習班開始，試辦第一階段活動報名僅供設籍台中市70歲以上長者現場登記並直接錄取，是全台首創在藝文研習活動上，以銀髮族優先的報名制度。
大墩文化中心指出，該中心開辦藝文研習活動開辦迄今33年，起初每期7班，現在規模已達每期開辦100餘班，參與人數約2千名，比許多中小型學校的人數還多，是全台藝文研習規模最大的公務單位。
為推廣多元藝文活動，大墩中心每年以春、秋兩期，為期20週的研習課程，鼓勵民眾以藝文涵養豐富生活。為服務台中市銀髮族，該中心將在5月底前提供百門成人藝文研習課程，各項課程3個名額免抽籤，予設籍本市70歲以上銀髮族現場報名。
(中時)
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