屏縣養護之家總體檢 演練將增狀況題
由屏東縣政府社會處管轄的全縣57家老人養護機構，在恆春南門護理之家大火後，啟動全面總體檢，針對照顧人力、超收情況及消防與建築設施進行通盤稽查，未來也不排除針對長照機構的消防演習增加狀況題，就此訓練院所的臨場反應。
屏東縣府社會處長劉美淑強調，針對養護機構每年都有一次不定期的聯合稽查，意外發生後已立即展開額外總體檢，目前屏東有超過2000位長輩入住養護機構，因此每一個環節都不能馬虎。
她更不諱言，每年的演習當然有其必要，因為事前的演練在災時總會獲得成效，不過像是火災、地震等災害，現場狀況瞬息萬變，臨場應變就顯得重要；未來演習時會增加一題狀況題，事先不會洩題，當然不是為了考倒大家，而是要訓練反應能力，「多練習滿重要的」。
屏東基督教醫院副院長賈佩芳也認為，以火災為例，院方臨場反應確實是影響救援及降低傷亡與否的關鍵，考量火勢及著火原因，依照人力配置，除了緊急滅火外，患者要就地掩蔽或是即刻疏散，都在在考驗醫療養護院所的應變能力，一念之差影響甚鉅。
(中時)
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