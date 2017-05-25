2年50處 高雄巿電動汽車共享系統完成簽約

高雄巿電動汽車共享系統25日簽約，由高雄巿長陳菊與電馳公司執行長周世璿（右）共同簽署。（圖/曹明正）

高雄市領先全台推出電動汽車共享系統25日完成簽約，由市長陳菊與電馳公司共同簽署，預計與國內各知名大廠攜手，規劃1年內在高雄設置5個站點營運，2年內完成50處站點，提供至少250輛純電動車甲地租、乙地還服務。

高雄巿長陳菊簽約表示，電動汽車共享系統類似汽車版「公共自行車租賃系統」，可提供市民另一種綠能運具選擇，還能增加高雄市就業機會，預估3年內可帶來3億元以上投資，創造政府、民間、企業三贏。

電馳公司執行長周世璿表示，電動汽車共享系統採無人化設計，初步規劃採用BMW I3及納智捷S3等車型，加入會員後透過電子化認證，就可進行租借，費率每半小時150元，依實際使用時間長短計費，未來還將有不同優惠方案。

(中時)