2年50處 高雄巿電動汽車共享系統完成簽約
高雄市領先全台推出電動汽車共享系統25日完成簽約，由市長陳菊與電馳公司共同簽署，預計與國內各知名大廠攜手，規劃1年內在高雄設置5個站點營運，2年內完成50處站點，提供至少250輛純電動車甲地租、乙地還服務。
高雄巿長陳菊簽約表示，電動汽車共享系統類似汽車版「公共自行車租賃系統」，可提供市民另一種綠能運具選擇，還能增加高雄市就業機會，預估3年內可帶來3億元以上投資，創造政府、民間、企業三贏。
電馳公司執行長周世璿表示，電動汽車共享系統採無人化設計，初步規劃採用BMW I3及納智捷S3等車型，加入會員後透過電子化認證，就可進行租借，費率每半小時150元，依實際使用時間長短計費，未來還將有不同優惠方案。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。