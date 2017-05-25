豬哥亮訃聞曝光 「林北先來去」定調活潑風格

豬哥亮訃聞曝光。（爾傑國際娛樂）

豬哥亮訃聞曝光。（爾傑國際娛樂）

豬哥亮訃聞曝光。（爾傑國際娛樂）

豬哥亮訃聞曝光。（爾傑國際娛樂）

豬哥亮15日病逝，享壽70歲，告別式預計將在6月20日舉行，經紀公司今（25日）曝光告別式訃聞，用「豬哥亮告別秀入場券」代替，家屬表示，「希望用辦喜事方式告別爸爸」。謝金晶所屬豪記唱片說：「豬哥亮告別秀的發想靈感是全體家屬的概念，訃文則是豬大哥唱片專輯設計人員設計。」

訃聞以明亮的黃色作為背景，正面斗大標題寫著：「豬哥亮告別秀」，文字寫著：「人生傳奇，百年難得一見，千古絕響，再會萬秀豬王」，搭配招牌笑容、張開雙手的豬哥亮照片，內文用詞也走活潑風格：「豬ㄟ粉絲，豬ㄟ好朋友，擁恆大秀場請林北去作秀，冷涼卡好！林北先來去！」

家屬表示，「感謝你們連日來的報導與關心，關於豬大哥6月20日的通知函，我們全家人是用辦喜事的心情來告別爸爸，因為爸爸生前都帶歡樂給大家，也不希望大家用悲傷的心情來送他最後一程，所以我們用這張入場券代替訃聞，邀請大家來參加爸爸的最後一場演出！」

(中時)