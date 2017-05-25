達德商工餐飲科多元社團，端節應景才藝端上桌

達德商工餐飲科的多元社團展出端節應景作品，左邊的屈原，頓時也化身低頭族。鐘武達攝。

達德商工餐飲科果雕藝術社學生展示果雕才藝。鐘武達攝。

達德商工餐飲科學生將技術化為藝術展現，相當搶眼。鐘武達攝。

達德商工餐飲管理科成立多元社團，有餐飲廚藝、餐旅服務、烘焙藝術及果雕藝術等社團 ，個個成員都有好手藝，今天他們發揮創意大秀端午節應景才藝，將桌巾布置成汨羅江、竹竿綁上鳳梨酥粽子、還有變身低頭族的屈原。

校長許維純說，教育除了傳授學生知識與技能，更重要的是文化傳承，餐飲管理科多元社團結合端午節規劃這次活動，從認識端節的文化典故，再發揮創意將技術化為藝術呈現，期許孩子「在技術中發現未來」。

學生在傳統的竹竿綁上粽子造型、獨具風味的鳳梨酥粽；還用桌巾絲布裝置成汨羅江；棲息在江上的粉鴿，則是以特製乳汁淹入味後再加以烘烤；運用白花椰菜巧妙雕塑的小雞；穿著萵苣菜裝的公主；主角屈原，則成了玩手機的低頭族，更讓人會心一笑。

參展的社團學生，個個技藝超群，果雕藝術社梁懷云，是今年台灣瓜果暨雜糧嘉年華瓜果雕刻校園組冠軍、王淑宜是彰化縣西瓜節果雕組金獎得主，烘焙藝術社的陳逸璇則是糕點組金獎，趙元鉉、楊家芸、陳若潔，則在秀水鄉益源古厝包粽比賽同獲金獎。

許維純說，學校鼓勵學生多參加各種競賽，由觀摩中學習，目的是要讓學生尊重技術與工藝，並提升職場準備力，更期待學生們背著書包上學，能夠清楚自己的將來要做什麼！

(中時)