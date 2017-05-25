帶著夢想去旅行 中市1916文創工坊周年成果展

台中文創園區的1916文創工坊成立將屆滿1周年，進駐業者與台中科技大學合作舉辦「帶著夢想去旅行」成果展，今天起至6月4日將安排一連串文創活動。台中科大副教授洪祺森表示，51家文創業者將透過走秀、手作營、講座及表演等活動，歡迎民眾一起來分享文創之路甘苦談。

台中文創園區的1916文創工坊去年7月開幕，由台中科技大學進駐台中文創園區發展推廣中心進行輔導育成及整合行銷等工作，工坊成立即將滿1年，台中科技大學商業設計系大四學生與文創工坊業者合作舉辦「帶著夢想去旅行」成果展，今天舉辦活動記者會。

洪祺森指出，1916文創工坊進駐的51個業者都是青年文創家，長駐2年至5年不等，各抱持著理想走上文創之路，並擔負推動文化傳承任務，將為親子、學生及民眾開辦多元課程，並分享他們創業的成果與故事。

「帶著夢想去旅行」成果展活動內容包括走秀、成果展覽、攝影展、手作營及表演等，尤其在端午連假期間有市集、交流講座及手繪餅乾等活動，將帶著民眾跟著他們的文創夢一起來趟輕旅行。

(中時)