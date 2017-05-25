一「紙」各表？衛生紙丟馬桶‧議員：中市府準備不足

環保局強調，今年3月通知各機關配合辦理「衛生紙丟馬桶」相關宣導，每一廁間內張貼「請將衛生紙丟入馬桶」宣導圖示！（陳世宗翻攝）

環保署今年3月宣布，將鼓勵民眾如廁習慣推行「衛生紙丟馬桶」。市議員江肇國、邱素貞、李天生在議會質詢時說，環保局並未針對8000間列管公廁調查其管線配置狀況，也未要求公廁販賣機全面從面紙改販售衛生紙，恐怕難以因應該政策。

環保局長白智榮說，該局已針對台中市約8000個公共廁所密集宣導，並加強現場標示，讓民眾了解可丟入馬桶的衛生紙類別，避免馬桶阻塞；各個目的事業管理機關則同步落實檢查，包括標章張貼、檢視馬桶是否有不適合投入衛生紙的狀況，希望讓此政策推動更順暢。

江肇國表示，台灣民眾過去習慣如廁後把衛生紙丟進垃圾桶，容易產生異味並且招來蚊蟲、細菌。國外許多國家已經施行「衛生紙丟馬桶」政策多年；環保署終在今年宣示跟進，並要求各縣市應在7月正式配合上路，但目前環保局卻無任何相關配套。

邱素貞指出，市府應該要做好配套措施，不要讓政策匆促上路，反而造成人民負擔。既然要做「衛生紙丟馬桶」政策，那就應該先把所有的公廁管線都先抽乾淨，做足準備再來施行，「不然很多公廁恐怕一下子就塞住了」。李天生質疑，把衛生紙丟馬桶政策，恐怕與民情不符！

環保局強調，今年3月通知各機關配合辦理「衛生紙丟馬桶」相關宣導，並於各交通場站、醫院、寺廟、客運、觀光景點等加強張貼公告，於每一廁間內張貼「請將衛生紙丟入馬桶」宣導圖示，或「本廁間易阻塞，衛生紙請勿丟入馬桶」警語，7月起將派員進行稽查。

(中時)