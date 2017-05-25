陸禁直播谷歌人機圍棋大戰 網友罵翻
谷歌旗下的人工智慧公司DeepMind與中國舉辦為期5天的圍棋人機大戰，由機器人AlphaGo對決世界圍棋冠軍柯潔，比賽全程原本預訂直播，但當局卻臨時喊卡，並下達報導指南，要求不要提及「谷歌」兩字。
據法新社報導，中國網民周四雖然因無法收看直播而火大，但仍想盡辦法，獲得相關資訊。
連23日的首賽在內，AlphaGo 2.0已經連贏兩場，19歲的柯潔將試圖在周六的第三場，也是最後一場比賽中，為人類挽回一些顏面。
這次人機大戰在浙江烏鎮舉行，廣為圍棋迷與未來主義者所關注。去年AlphaGo 1.0成功擊敗韓國棋王李世乭，隨即成為世界各國媒體的頭條新聞。
今年中國棋王出馬，更是讓大陸棋迷關心。原本中國各大網站準備直播，但比賽前夕卻傳出限制直播的消息，網民紛紛揣測，這可能是谷歌和北京的緊張關係所致。
(中時電子報)
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