借1萬要還40萬　暴力集團首腦落網

基隆市二分局查獲「財神企業公司」所持有的武士刀、開山刀、斧頭等刀械。（張穎齊攝）

「財神企業公司」首腦陳嫌因涉嫌暴力討債，遭警方移送法辦。（張穎齊攝）

基隆市警方昨天突擊「財神企業公司」基地，將嫌犯逮捕歸案。

基隆市二分局昨天下午4時許兵分多路，分別在中正區、信義區、暖暖區抄到天道盟同心會外圍分支「財神企業」堂口基地，逮捕陳嫌為首7名幫眾歸案。該集團長期以暴力討債方式，混跡在基隆市恐嚇取財，1名受害人借了1萬卻被要求40倍奉還，因此逃到南部躲避追殺。

警方表示，「財神企業公司」專門替地下錢莊及債務人討債，若被害人無法如期還款，就會持刀械到被害人家砸場，並恐嚇強押簽下本票，使受害人逃離他鄉，還強力介入酒店、KTV向消費賒帳的客人逼討帳款，勢力更延伸到大台北地區。

警方指出，今年年初1名林姓女子向陳嫌借5萬元，被迫逼還11萬元；另在2月初，1名林姓男子因為妻子罹患憂鬱症長期住院，為籌醫藥費向陳借1萬元，未料遭到高利貸逼還20萬元，接著再簽下20萬本票，利滾利共需償還40萬元。

林男因還不出錢，陳嫌就撂人持棍棒刀械，不斷在他家叫囂恐嚇，甚至把林的住宅大肆破壞，嚇得林男逃到南部躲債。但陳嫌到案時表示，林男是因為感謝他借他錢才主動說要還20萬元。

基隆市警方昨日下午前往該公司，將涉案的陳嫌等7人逮捕歸案，並起出多把武士刀、開山刀、斧頭等刀械，陳嫌在被移送途中還辯稱「我是被冤枉的！」警方仍依違反組織、恐嚇取財及毀損等罪嫌將陳嫌等人送辦，並持續擴大追查。

(中時)