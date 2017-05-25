有菜有家禽 門諾醫院打造病友小農場
花蓮門諾醫院壽豐分院以失智、失能、身心科病友為主要服務範圍，在15公頃的園區內利用近2公頃的閒置空間，歷時一年多由醫護人員與病友共同打造的「愛心園」，透過園藝及動物療法，讓身心科病友及失智長者獲得更好的照護及治療。
院內的愛心園共分為長青菜園區、香草療癒區、動物區以及醫護紓壓區等四大空間，宛如小農場，都是由院內同仁帶著病友一點一點打造，病友們可自由進出照料作物及動物們，連醫療人員也有自己的療癒空間。
門諾醫院身心科醫師王迺燕說，精神科治療對於慢性精神病患者及失智症患者來說，除了藥物及心理治療外，很重要的就是營造治療性環境，種植蔬果可讓患者重溫過去努力的過往，藉由收成更添自信，而接近動物則能紓緩患者不安的情緒，他們也不吝嗇分享成果，增強溝通互動的能力。
近40名病友輪流巡視菜園互相交流種植撇步及料理方式，動物區的雞鴨更是飽受關愛，成為園內的熱門區域，每天都要報到好幾回的病友徐小姐說，看著小雞一天天長大就很有成就感，心情也非常放鬆。
門諾壽豐分院長莊永鑣表示，除了醫療、藥物的治療外，如何讓病友們走出室內，保持愉快的心情，也是院內重要的目標，自從愛心園設立後，病友們更加穩定，更有利於病情的控制，未來不排除持續擴大空間，加入更多的種類的植物或動物。
(中時)
關鍵字：門諾
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