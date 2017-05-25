僑委會：海外僑校仍持續推動正體字

網通上市公司獨立董事馮忠鵬日前投書本報專欄指出，在部分台獨極端人士「去中化」操作下，海外中文學校捨棄注音符號、繁體字，台灣自動放棄中華文化領航者的地位，讓大陸取而代之。僑委會今(25)天發聲明指出，僑委會長期推動華語文教育，絶無放棄領航華文教育之情事。

僑委會指出，傳揚正體字不僅是為了華語文教育，更是為了維護人類珍貴的文化資產，僑委會迄今仍以正體字、注音符號為推廣主軸，並兼臺、客等母語教育推廣，不論任何政黨執政，每年均寄送海外僑校正體、注音符號教材70餘萬冊。惟面對全球華語文環境之變動與競爭，加以注音符號確實難以表現臺、客語發音，須藉助拼音學習，因此雖推廣注音符號，但從未貶抑羅馬拼音或漢語拼音，因為，注音符號及拼音教學均為學習華語文的基本工具。

僑委會強調，中華民國外交處境艱難，僑務已成務實外交之基石，僑委會深知「無僑教即無僑務」，絕不可能放棄僑教。僑委會亦將持續努力向全球傳揚正體華文教育及臺灣多元民主之優質教育環境，鼓勵更多海外華裔青年來臺升學，親自體驗以儒家文化為底蘊、自由民主之生活。

(中時)