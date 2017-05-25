420萬裝設監視器 強化花蓮玉里治安

監視系統將在31日正式啟用。(楊漢聲翻攝)

花蓮縣玉里鎮增設重要路段監視系統已陸續完成，在玉里、春日、觀音、樂合、三民、大禹地區等22處增設52支鏡頭，所需費用新台幣420萬元，監視設備普及，不但能促進警方辦案效能，更能保全民眾之權益，也強化治安及交通安全維護，好讓民眾都能安心。

去年11月底玉里警分局分局長鐘德勳、玉里鎮鎮長龔文俊偕同玉里鎮轄內各里長前往拜會花蓮縣長傅崐萁，會中反映因治安、交通需要，建請增設玉里鎮路口監視器，獲得縣長大力支持，花蓮縣警察局局長廖美鈴派員與相關單位多次會勘及協商順利定案後，陸續動工，直至今年5月已建置完成，將於31日正式啟用。

(中時)