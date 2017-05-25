俄國北極探勘潛艦 將比巨無霸客機還大

俄國計畫的北極深勘潛艦，與A380巨無霸客機的比較。(圖/hisutton)

俄羅斯將要設計巨型研究潛艦，做為北冰洋底調查之用，這型潛艦將在冰川下方航行，對北極海床做仔細的探勘。這艘潛艦的體型超是巨無霸客機的兩倍長，而且有四片巨大的翅膀，外型相當奇特。

大眾機械(Popular Mechanice)報導，這艘北極研究潛艦將由曾設計過颱風級(Typhoon class)的魯賓設計局(Rubin Design Bureau)所設計，該艦全長134公尺，總排水量13,280噸。雖然極為巨大，但由於是科學調查艦，因此乘員僅有40人。

俄國船艦網路HI Sutton 最近透露了這艘潛艦的外觀，最引人注目的它有4片巨大的翼狀結構，這4片翅膀長達50公尺，而且可以收折，這是以往的潛艦都沒有見過的，甚至它的翼展都超過了A380巨無霸客機。

至於它倒底做什麼用呢？HI Sutton網站不認為這種巨大的翅膀有任何與流體力學有關的用途，也就是它不是真正的船翼，因為它過於巨大造成極大的阻力，不會是飛機一樣的升降舵，因為效率會降低。因此它最可能的用途，是一種聲納收器，簡單的說是巨大的水下天線，能夠完整的探知水下地形與資源的位置。

HI Sutton網站猜測，有著如此巨大翅膀的潛艦勢必船速緩慢，最多大概僅有13節(時速24公里)，這也符合它做為水下資源探勘潛艦的身份，船速太快反而妨礙調查。這種以巨大船艦搭成的「水下天線」應該可以把聲納波打向極深的海底，並得到足夠清晰的回應。目前認為該艦主要在水下400公尺處航行。

隨著全球暖化日漸明顯，北冰洋也變得愈來愈適合航行，因此俄國對於北極地區的礦產和能源也就容易開採。因此大力進行北極地區的地理、資源、領土調查，積極確認與宣示主權，當中包括200海里的經濟海域。HI Sutton網站指出，俄羅斯在2007年就曾經派出小型潛深海潛艇，在北冰洋之下4267公尺的海床插上俄國國旗。

(中時電子報)