魚池鄉推日月潭精品咖啡　「創意13支」

魚池鄉公所推精品咖啡，辦「創意13支」手勢拍照上傳抽獎活動，並邀請咖啡名師推廣代言。（沈揮勝攝）

日月潭精品咖啡，13支手勢創意行銷。（沈揮勝攝）

南投縣魚池鄉公所推動咖啡產業，將於7月15、16日在日月潭向山辦「台灣咖啡12強+1邀請賽」，並於即日起在全台各咖啡館推「創意比13支」手勢照片上傳大抽獎，今(25)日上午啟動記者會，鄉長陳錦倫邀請北、中、南咖啡達人同步代言。

陳錦倫表示，魚池鄉紅茶、咖啡，蘭花等3大農產號稱「魚池3寶」；為活絡農村經濟，近年再推「三寶加一咖（咖啡）」，前年首辦日月潭精品咖啡評鑑。

去年7月，鄉公所另邀鄒築園、陳皇仁、卓武咖啡、嵩岳咖啡、山海觀珈琲、向陽台灣咖啡、百勝村咖啡、龍咖啡、神谷山、崁頭山咖啡、卡督夫咖啡、佐佑品咖啡等12家國內最強咖啡農場或莊園作示範競賽，並安排日月潭精品咖啡評鑑首屆冠軍「日月星舞」PK挑戰。

這項「12強+1邀請賽」今年仍將續辦，挑戰者為去年日月潭精品咖啡第2屆冠軍「黑咖啡道」。鄉公所提早造勢，另邀北部咖啡名師陳政學、雲林咖啡達人廖思為、高雄咖啡專家羅時賢，以及日月潭知名咖啡師黃嘉宏，昨起分別前往北中南各咖啡館行銷推廣。

鄉公所農經課長莊志堅表示，民眾凡是在7月14日以前，選擇全台任1家咖啡館，以自己創意手勢比出「13指（13支）」拍照上傳到魚池鄉公所指定之臉書頁面，並註明「2017 Best of Taiwan」及拍照所在之咖啡店名、地址與電話，貼文分享到自己的塗鴉牆，即有機會抽中超值獎項。

(中時)