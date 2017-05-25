陳昭榮農舍違建案 宜縣府二次稽查並加重處罰
藝人陳昭榮在宜蘭縣三星鄉購地自建農舍，被民眾檢舉部分建築是違建，縣府雖在去年開罰6萬元，並限期改正，但至今仍未見改善，縣府今日再次前往稽查，並加重開罰12萬元，限期3個月內自行改正，否則將再連續開罰。
陳昭榮兩年前在宜蘭縣三星鄉購買300坪的土地興建農舍，但縣府聯合稽查小組在去年9月稽查結果，確認農舍有違法增建建物、圍牆及鋪設水泥地面等情形，不符合農地農用，違反區域計畫法規定，在去年10月間開出6萬元的罰單，限期在今年1月15日前自行改正，否則得連續處罰，但縣府今日上午再度派員稽查，確認陳昭榮並未在限期內自行改正。
縣府農業處長李新泰表示，陳昭榮的農舍違建案，將會移送縣府地政處依區域計畫法做第2次開罰，但罰鍰加重至12萬元，同時再限期3個月內自行改正，屆期如仍未改正，將會再加重處罰。但因為陳昭榮農舍違建部分，在比例上尚未達到排拆（強制拆除）的嚴重程度，因此縣府將會以連續處罰方式，輔導屋主及早自行改正。
縣府強調，為貫徹「農地農用」政策，對於違規使用農地的各種行為，將持續加強稽查，並依區域計畫法裁罰及限期改善，從前年4月7日至今年3月底共已裁罰382件，未於期限內改善者，都將採取連續裁罰，另針對擅自違規改變地形地貌及擅自建築等大型違規予以加重處罰，拒不改善將強制拆除，必要時移送地檢署偵辦。
(中時)
關鍵字：陳昭榮
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