59歲大學生王先涵紀錄片《海海人生》 畢展放送感動

59歲的大葉大學視傳系學生王先涵（左起）與陳珮慈、黃美娟共同完成海牛文化《海海人生》的紀錄片。（鐘武達攝）

59歲大葉大學視覺傳達設計學系進修學士班學生王先涵，是退休水電工，花了兩年時間到芳苑海邊蹲點拍攝養蚵人家與海牛文化紀錄片 ，與同學陳珮慈、黃美娟合力完成20分鐘的作品《海海人生》，在畢業展中放送感動。

王先涵說，4年前55歲，偶然看到大葉大學進修學士班的招生訊息，於是跟研究所畢業的女兒開玩笑「爸爸也來讀大學好了！」沒想到，知道他喜歡拍照的女兒，竟然真的幫他報名大葉視傳系，就這樣，讓他意外變成大學生 。

他說，畢業製作原來是想做自己擅長的生態攝影，但老師鼓勵他挑戰自我，於是改拍紀錄片《海海人生》。

從不認識蚵農到相識，王先涵說，過程有很多難忘的故事，他曾跟著蚵農下海，蚵農們冒著刺骨寒風浸泡在冰冷海水工作，當時他覺得自己身強體壯，沒有任何防寒裝備，結果冷到差點失溫，蚵農還中斷工作將他護送上岸 ，他才真正體會到蚵農的辛苦。

陳珮慈與黃美娟說，王先涵「同學」大三就選定到芳苑海邊蹲點，精神和作品都讓她們感動，所以她們在大四加入《海海人生》團隊，協助美術設計跟剪接。彰化縣芳苑鄉的海牛文化是世界唯一，海牛目前只剩11頭，她們希望透過鏡頭，讓大家知道台灣擁有這個特有的養殖文化與精神。

(中時)