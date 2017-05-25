59歲大學生王先涵紀錄片《海海人生》 畢展放送感動
59歲大葉大學視覺傳達設計學系進修學士班學生王先涵，是退休水電工，花了兩年時間到芳苑海邊蹲點拍攝養蚵人家與海牛文化紀錄片 ，與同學陳珮慈、黃美娟合力完成20分鐘的作品《海海人生》，在畢業展中放送感動。
王先涵說，4年前55歲，偶然看到大葉大學進修學士班的招生訊息，於是跟研究所畢業的女兒開玩笑「爸爸也來讀大學好了！」沒想到，知道他喜歡拍照的女兒，竟然真的幫他報名大葉視傳系，就這樣，讓他意外變成大學生 。
他說，畢業製作原來是想做自己擅長的生態攝影，但老師鼓勵他挑戰自我，於是改拍紀錄片《海海人生》。
從不認識蚵農到相識，王先涵說，過程有很多難忘的故事，他曾跟著蚵農下海，蚵農們冒著刺骨寒風浸泡在冰冷海水工作，當時他覺得自己身強體壯，沒有任何防寒裝備，結果冷到差點失溫，蚵農還中斷工作將他護送上岸 ，他才真正體會到蚵農的辛苦。
陳珮慈與黃美娟說，王先涵「同學」大三就選定到芳苑海邊蹲點，精神和作品都讓她們感動，所以她們在大四加入《海海人生》團隊，協助美術設計跟剪接。彰化縣芳苑鄉的海牛文化是世界唯一，海牛目前只剩11頭，她們希望透過鏡頭，讓大家知道台灣擁有這個特有的養殖文化與精神。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。