前KAT-TUN田中聖涉藏毒被捕：不是我的

前KAT-TUN田中聖涉藏毒被捕。(取自日網)

31歲日本男星田中聖，是傑尼斯人氣團體KAT-TUN，4年前因為嚴重違規遭到經紀公司開除，目前自組樂團INKT擔任主唱。然而他昨晚卻驚傳涉嫌在車內藏大麻被警方逮捕，震驚日本演藝圈。

據日媒報導，警方昨晚6點在東京涉谷區發現田中聖獨自駕車行駛在路中，行跡可疑，攔查後發現車內駕駛座與副駕間藏有大麻花，於是當場將他逮捕。據悉，田中聖當時並無興奮反應，並堅稱大麻不是他的。

由於田中聖爆發藏毒疑雲，其樂團INKT原定明天舉辦的粉絲活動已取消，警方也正朝大麻來源調查。

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(中時電子報)