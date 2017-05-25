吹噓製作香菇自動手臂 詐騙800多萬起訴
台中市兆和豐科技公司張姓負責人，吹噓有製作金針菇、鴻喜菇之「全自動香菇套包裝機」、「機械手臂自動採收香菇自動化模組」，收取戴姓香菇業者800多萬後，3套設備均無法上線。台中地檢署偵結，認為該公司根本無製造該機器設備能力，依詐欺罪嫌起訴。
起訴書指出，被害人戴姓業者家族有2家農場，生產金針菇、鴻喜菇，他想藉自動化採收及自動化包裝生產取代人力成本，2012年間經由友人介紹認識張男。
張男僅因曾出售機具、夾具等產品給工研院，卻自吹自擂曾協助工研院完成新社區某菇園農場自動化包裝產線；又向戴男誆稱，曾協助工研院完成霧峰區某菇場，因保密協定，無法展示相關資料及影片。
戴姓業者信以為真，隔年6月與張男簽下「全自動香菇套包裝機」、「機械手臂自動採收香菇自動化模組」設備合約書，總價265萬餘元；同年8月，張男又追加100萬元，第一套機具測試後，無法夾牢菇體、刀具裁切後菇體長短不一、菇體在輸送帶上四散。
同年10月間，張男又研發第2套，問題仍相同，期間還一再要求戴男再付款170萬、125萬、50萬等；之後又宣稱完成第3套，未測試就繼續要求付款，戴姓業者合計付款803萬餘元，但3套設備均無法運作，張男收了錢就不理會。
檢方追查後發現，兆和豐設計部人員，根本無能力設計該類型自動化機器，工程部也坦承機械有多項缺失；該公司僅製作自動化機械的部分末端機具，張男卻吹捧可設計自動化採收香菇、包裝香菇設備等，依詐欺罪嫌起訴
(中時)
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