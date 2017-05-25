竄改感冒液效期逾4年 天良自曝因「銷售不好」

業者涉嫌刮去原有標籤的效期，再貼上竄改後的假標籤。（新北市衛生局提供）

食藥署提醒，民眾手上若有「天良諾克治痛感冒液」，不應再繼續服用。（食藥署提供）

天良生物科技公司遭衛福部食藥署稽查發現，涉竄改感冒液「天良諾克治痛感冒液」的批號及效期，刮去原廠標籤上效期，改貼假的新標籤。食藥署表示，新標籤上的效期到2019年2月，若以該感冒液正常效期「2年~2年半」回推，改標產品除了即期品外，也不排除有過期品；更離譜的是，業者供稱此改標行為已長達4年，主因之一竟是「銷路不好」。

食藥署在執行優良運銷規範GDP評鑑時，發現業者的感冒液怪怪的，追查發現現場1524 瓶產品，均有兩層標籤，原來內層才是原廠標籤，業者將上面的效期和批號刮除後，再貼上具有假效期的新標籤，藉此來延長有效期限。

食藥署風管組副組長王淑芬說，由於原廠效期已遭刮除，故無法判定過期與否，但由於假標籤的有效日期到2019年2月，且業者供稱產品的效期約2年~2年半，回推回去，不排除遭改標的產品中，除了有即期品，更也有可能含有過期品。

王淑芬進一步強調，業者還供稱，其改標行為並非首例，而是從2013年就開始，至今已有4年的時間，並自爆會改標的原因之一竟是「銷路不好」；食藥署已將現場16多萬瓶產品封存，並要求市售所有的「天良諾克治痛感冒液」全面下架回收，手上有該產品的民眾，應停止服用。

(中時)