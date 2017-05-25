光復中學畢業成果展 學生秀時尚、做好菜

餐飲學程學生大秀好菜。（校方提供）

參展料理。（校方提供）

時尚造型學程學生則以「萬象」設定為畢業動態展演主題。（校方提供）

時尚造型學程學生。（校方提供）

新竹市光復中學25日舉行畢業暨學習成果展，餐飲學程及時尚造型學成學生們，分別推出拿手創意料理及炫麗的服裝造型，呈現專業職能態度，為升學及踏入職場做足準備。

校方表示，餐飲學程依照學生興趣及專長分為外場組、西餐組、中餐組、烘焙組，再由學生總召及組長們進行菜色討論與活動設計，菜單開立、試作、外場的飲料調製與餐桌服務，以自助餐及現場烹調方式供餐，都由學生一手包辦。

時尚造型學程學生則以「萬象」設定為畢業動態展演主題，由一、二、三年級學生共同擔綱演出，從妝髮造型、服裝、配件、台步、舞台設計等，全由三年級同學策畫、規劃，一手包辦。

特別的是，這次成果展邀請學生家長共同演出，363班學生柳慧慈的姑姑柳美慧及林秀琴小姐，是第17屆金曲獎傳統暨藝術音樂作品類-最佳宗教音樂專輯得獎人，在「動物方程式」表演節目中以泰雅族古調開場，博得滿堂彩。

(中時)