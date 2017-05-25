更新老舊教室 鄭文燦允諾盡速規畫

校長吳玉琦（左起）致贈新教室模型給市長鄭文燦做為紀念。（范揚光攝）

八德國小即將規畫改建，完工後學生可享有更完善的學習環境。（范揚光攝）

歷史悠久的八德國小因校舍老舊不敷使用，桃園市長鄭文燦下午前往視察，並允諾協助規畫改建，校長吳玉琦致贈新教室模型做為答謝。

吳玉琦表示，八德國小建校超過百年，校內多數教室建築日趨老舊，目前「歲數」最大的將近50年。此外，八德國小入學人數穩定成長，教室使用趨近飽和，因此規畫改建已迫在眉睫。

鄭文燦說，八德國小校地約2.9公頃，面積較廣，將以48班為規劃基準整建校舍，總經費約1億8千萬元。而校方偏好的規畫案雖然教學區及運動區將全部重新打造，施工較為容易，但缺點是3年工期間，師生將無法使用操場，市府尊重校方決定，並交由教育局審查。

(中時)