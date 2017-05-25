籃球》走過傷痛低潮 吳永盛準備再出發
回顧自己在沙加緬度州大二年級的日子，旅美籃球小將吳永盛才打不到10場比賽，雙膝就同時出現狀況，讓他只能度過漫長且苦悶的復健時光，但他反而逆向思考，「這次等於讓我提前面對傷痛與坐板凳問題，且刺激我更進步！」
其實吳永盛的膝蓋傷勢已有一段時間了，他強調主因出在長期姿勢不良，導致膝蓋出現髕骨肌腱炎，且有鈣化跡象，甚至造成膝蓋無法彎曲，讓他困擾很長時間，幸好這次在美國接受最先進的幹細胞注射治療，才讓他逐漸痊癒當中。
「我預估7月初就可跟上球隊訓練，這次受傷的花費，也全額都由學校支付，讓我無須擔憂，」吳永盛說，「儘管因為受傷，我確定今年無法參加任何中華隊訓練或比賽，但受傷也並非我想要的，當前最重要的還是趕緊復健。」
為了專心做好復健，吳永盛更開出「心肺」、「修復」、「技術」及「重量」等4大復健計畫，看來早已準備好重新出發，回到球場上努力拚戰，「在受傷期間，心情當然難免陷入低迷，但我努力調適自己，畢竟打球生涯本來就有高有低。」
當媒體問到受傷期間，是否考慮過回家專心治療？吳永盛毫不思索回答，「為什麼我要回家？我想這次受傷，讓我可以正面調適心情，也會更加進步，以後碰上傷痛或坐板凳時，我就知道自己該用怎樣方式面對了。
(中時電子報)
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