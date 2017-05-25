南開科大與莫凡彼產學合作　深耕南投　創造學子安心就業

▲南開科技大學與莫凡彼餐飲集團產業合作簽約後，全體貴賓聯合手沖咖啡，象徵產業與學界實際接軌意函。（楊樹煌攝）

▲莫凡彼集團總經理方立寰〈右〉捐贈百萬元烘豆機及相關教學設備給南開科大，由校長孫台平〈左〉代表接受。（楊樹煌攝）

▲莫凡彼餐飲集團與南開、暨大附中等完成產業合作簽約；左為暨大附中校長張正彥、右為莫凡彼餐飲集團總經理方立寰。（楊樹煌攝）

▲南開科大與莫凡彼餐飲集團產學合作，學生透過職能訓練，養成咖啡專業技能與知識，畢業即能就業。（楊樹煌攝）

喝咖啡在台灣漸成風潮，南開科大與莫凡彼餐飲集團為帶動產業人才需求，首創以「咖啡調飲技術」及「連鎖咖啡餐飲門市經營」為主要課程，結合業師教學，今25日除在南開舉行簽約儀式，莫凡彼集團並捐贈百萬元的烘豆機及相關教學設備給南開，同時提供全國30家門市近百個實習職缺給南開科大，期讓培訓學子搶得就業先機。

南開科大校長孫台平表示，南開科大與莫凡彼餐飲集團的產學合作，是個3創局面，包括創平台、創事業、創就業，更透過這個平台可幫忙弱勢學子畢業後即可就業，也藉由這個平台學習未來如何創業，真正落實學以致用。

莫凡彼餐飲集團總經理方立寰指出，培育年輕學子投入咖啡產業相關領域，將可讓南開科大休閒管理系學生透過職能歷練實習，養成連鎖咖啡產業專業技能與知識，畢業即能就業。

方總強調，未來將派遣集團店長級高階主管到學校教授咖啡調飲技術、門市經營等課程，該集團將首度把內部不對外的教育訓練，直接應用在課程，讓學生所學更能接軌職場所需。

今天參與產學合作簽約儀式的暨大附中校長張正彥及仁愛高農、水里商工等代表人都對這項打造中部咖啡餐飲人才產學合作表示樂觀，在合作意向書中，餐飲集團並同意藉由結合專業實作學程與實務實習課程，達成培育人才目的，企業也保證至少提供20位實習名額，且經企業面試錄取，月薪上看30ｋ。

(中時)