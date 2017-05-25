自小客疑暴衝連撞13車 2人傷

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

一輛自小客車疑似暴衝，衝撞13車。（葉書宏攝）

車禍現場。（葉書宏攝）

一輛自小客車疑暴衝，衝撞2輛自小客車。（葉書宏攝）

車禍現場。（葉書宏攝）

新北市中和區圓通路、中正路口今（25日）下午4時許發生一起嚴重車禍，一輛自小客車疑似暴衝，衝撞2輛自小客車、11台機車，釀成2人輕微受傷，未送醫，詳細車禍原因待警方進一步釐清。

(中時)