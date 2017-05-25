到底對女人多不公平？！ 停經後老打鼾恐有這個病
女性年過50歲，不但要面臨更年期的不適感，還得留意自己是否睡覺時打鼾，以免患有睡眠呼吸中止症。
台北市聯合醫院耳鼻喉科朱峻緯醫師表示，睡眠呼吸中止症仍為男性患者居多，但過了更年期的女性也是睡眠呼吸中止症的好發族群，據《健康醫療網》報導，女性荷爾蒙對於睡眠時呼吸道張力的維持有保護作用，因此停經後，少了女性賀爾蒙，婦女睡眠時上呼吸道容易塌陷，可能導致睡眠呼吸中止，因此女性民眾如果睡覺時容易打鼾，應就醫檢查。
朱峻緯醫師說明，以解剖角度來說可能導致睡眠時呼吸道狹窄，包含了鼻腔、側咽喉、扁桃腺、舌根、會厭以及顎懸雍垂等部位，因此，在診斷時，醫師多會利用內視鏡等方式檢查，詳細評估睡眠時上呼吸道可能狹窄的部位，再安排民眾至睡眠中心進行睡眠檢查確定是否患有睡眠呼吸中止症，並視病情安排誘導睡眠內適鏡檢查。
睡眠呼吸中止症治療方式，朱峻緯醫師指出，以內科療法有請患者側睡、減重，或是戴正壓呼吸器或口內矯正器等，而手術則有使用低溫電漿刀降低術後疼痛的懸雍垂顎咽成形術，以及內視鏡舌根冷觸氣化手術等方式，針對不同狹窄部位、症狀及嚴重程度，而提供有不同的治療方式。
(中時電子報)
關鍵字：呼吸
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