屏東火車站出現接雨桶 潘孟安譏：天才設計

屏東火車站月台因雨天遮蔽問題，讓等車民眾總需撐傘或穿著雨衣，現勘官員見狀皆無奈搖頭。（林和生攝）

屏東火車站月台因雨天出現接雨水桶，被縣長潘孟安戲稱是天才設計。（林和生攝）

屏東火車站新建工程預計10月底完工，屏東縣長潘孟安及代理市長程清水關心站前廣場未來啟用及周邊交通規畫，今日上午縣市團隊一同實地勘察，當時下起傾盆大雨，眾人發現月台上放有桶子接水，甚至驚見民眾撐傘等車畫面，讓潘孟安直呼：「真是天才設計」。

屏縣府城鄉處長張桂鳳簡報時指出，屏東轉運站工程於今年2月開工，目前正施作地樑基礎工程，預計明年4月完工；另周邊道路拓寬部分，包括前站光復路及柳州街，及後站公勇路工程，皆預計9月底前完成地上拆遷及工程圖發包。

至於民眾關心的月台設計瑕疵、站內廁所、無障礙設施改善、商業空間及停車空間等，相關官員皆逐一檢視，潘孟安席間不斷皺眉深思，他會後強調，縣府會嚴密掌握相關工程進度，讓屏東車站整體發展能盡快完成，呈現屏東最好的門面。

另外民眾長期對火車站的諸多建議，潘孟安指出，當初設計納入通風的綠建築規畫利益良善，但須考量地方天候因素，讓旅客雨天等車時需穿雨衣或撐傘，實在是一大笑話，希望鐵工局能盡速改善。

鐵改局南工處長伍育德指出，車站工程第2階段站前空間正驗收中，站內1樓大廳到2樓，及2樓到月台層皆分別新增2部電扶梯，其他包括月台風雨遮蔽、無障礙及消防設備，連同站前廣場，皆預計在今年6月底前全數完工啟用。

(中時)