購交通車募不到款 身心障者靠自己義賣手工皂
土庫華聖啟能中心交通車日跑百餘公里，老舊故障，導致孩子時常「顧路」，中心發起募款半年募不到20萬元，孩子決定靠自己作手工皂義賣籌款，縣長李進勇聞悉很感動，捐款並主動代言，籲請大家多義買，幫孩子打造平安路。
主任劉振旺指出，該中心交通車車齡逾11年，使用頻率高，里程數高達35萬多公里，引擎損壞嚴重，經常拋錨讓孩子下車「顧路」，去年底發起愛的小豬募車捐款活動，但效果不佳，半年來只募到19萬多元，距目標144萬元仍差一大段，募款不順，孩子只能自立自強，自己製作手工平安皂，希望義賣籌足購車經費。
李進勇上午專程為孩子加油打氣，他強調，孩子用自己的力量作手工皂募車，這麼謙卑的態度與卑微的心願，令人感動，希望各界多多購買支持，早日完成孩子的心願。
鍾媽媽的孩子也在該中心，罹癌正在化療的她，得知李進勇到中心關懷，特地抱病當面向李致謝。
劉振旺表示，該中心是縣內唯一合法身心障安置機構，囿於交通車老舊，只能服務山區及平原鄉鎮家庭，麥寮、口湖許多家長一直希望能擴及沿海地區，如果能順利募得款項汰舊換新，就能擴大服務區域。
有意捐款者或義購手工皂者，請電洽（05）6622136，或匯款到彰化銀行009帳號9523-86-020349-00，指定專款專用。
(中時)
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