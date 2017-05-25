購交通車募不到款 身心障者靠自己義賣手工皂

土庫華聖啟能中心接送院生兩輛交通車老舊故障，導致孩子時常「顧路」，募款不順，孩子將靠自己能力製作手工皂義賣籌款購車。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇（左）在土庫華聖啟能中心老師及孩子引導下，製作手工皂。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇（右二）為華聖啟能中心孩子做的手工「平安皂」代言，呼籲社會各界多多義購，幫助孩子早日籌到購買新交通車的目標。（許素惠攝）

華聖啟能中心老師及孩子教雲林縣長李進勇（右二）如何切手工皂。（許素惠攝）

土庫華聖啟能中心交通車日跑百餘公里，老舊故障，導致孩子時常「顧路」，中心發起募款半年募不到20萬元，孩子決定靠自己作手工皂義賣籌款，縣長李進勇聞悉很感動，捐款並主動代言，籲請大家多義買，幫孩子打造平安路。

主任劉振旺指出，該中心交通車車齡逾11年，使用頻率高，里程數高達35萬多公里，引擎損壞嚴重，經常拋錨讓孩子下車「顧路」，去年底發起愛的小豬募車捐款活動，但效果不佳，半年來只募到19萬多元，距目標144萬元仍差一大段，募款不順，孩子只能自立自強，自己製作手工平安皂，希望義賣籌足購車經費。

李進勇上午專程為孩子加油打氣，他強調，孩子用自己的力量作手工皂募車，這麼謙卑的態度與卑微的心願，令人感動，希望各界多多購買支持，早日完成孩子的心願。

鍾媽媽的孩子也在該中心，罹癌正在化療的她，得知李進勇到中心關懷，特地抱病當面向李致謝。

劉振旺表示，該中心是縣內唯一合法身心障安置機構，囿於交通車老舊，只能服務山區及平原鄉鎮家庭，麥寮、口湖許多家長一直希望能擴及沿海地區，如果能順利募得款項汰舊換新，就能擴大服務區域。

有意捐款者或義購手工皂者，請電洽（05）6622136，或匯款到彰化銀行009帳號9523-86-020349-00，指定專款專用。

(中時)