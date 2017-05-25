新莊大拜拜 警方呼籲避開壅塞路段
新莊地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋遶境活動，至今已有106年歷史，本月25日、26日（農曆4月30日及5月1日）分別以「暗訪」及「日巡」出巡，新莊警分局表示，隊伍涵蓋北新莊各街道區域，南至中環路、北至化成路、西至新北大道、東至環漢路，提醒駕駛人於時段內儘量避開以上區域，替行台65線、環漢路和新北大道等。
警方表示，兩日各部署近百警力執行地藏庵前安全維護、遶境隊伍前導殿後、沿線交通疏導及蒐證防制與秩序維護等工作，轄區各派出所所長率領同仁線上機動疏處、隨時回報，務必使遶境順遂。
新莊區地藏庵文武大眾老爺聖誕千秋遶境活動，暗訪活動今天下午2時開始、明天之日巡則於上午11時開始，遶行時間長達10小時以上。
遶境活動在新莊、中港及頭前三區舉行，沿路有熱鬧的陣頭表演，並有增、損二將軍沿途發送「鹹光餅」，為新莊地區祈求平安及增加大眾對傳統文化的認同感，彰顯新莊宗教節慶特色。
(中時)
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