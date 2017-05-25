新北拒負擔轉乘優惠費用 議員痛批「不要臉」

雙北市享有捷運及公車雙向轉乘優惠，北市議員簡舒培今指出，近7年台北市幫新北市民負擔24.8億元，如今北市府要求新北分攤，對方卻不願出一毛錢，可以這麼不要臉嗎？（陳燕珩攝）

民眾在雙北市搭乘公車及捷運，均享雙向轉乘優惠，14年來均由北捷編列預算支應，每年約負擔12億元。北市議會去年要求改由雙北市府編公務預算支應，不料新北市府卻稱「沒理由負擔」。議員簡舒培痛批，近7年北捷已替新北負擔24.8億，對方卻一毛不出，「可以這麼不要臉嗎？」要求市長柯文哲找朱立倫講清楚。

簡舒培今在北市議會交通部門質詢指出，北捷為鼓勵使用大眾運具，2003年起編列公車、捷運雙向轉乘優惠費用，每年約12億元。早期北捷僅60站，當時在台北縣的僅13站，使用轉乘優惠人口也較低，僅佔總轉乘數21％。

不過，隨著新莊、蘆洲等路線開通，如今捷運117站有35站位於新北市，雙向轉乘優惠有38％來自新北市民，光是去年享有的優惠金額就達4.4億元，未來萬大線開通，新北使用者會愈來愈多。

為了不當冤大頭，北市議會去年要求市府檢討轉乘優惠，改由市府公務預算支應，並與新北市府協商分擔費用。不過，今年3月雙北合作交流平台會議中，新北市竟稱「一直以來都是台北市負擔，新北市政府無分擔的理由」，狠狠打臉北市府。

簡舒培痛批，新北市不要臉到極點，難道台北市要繼續當笨蛋？現在市轄公車也有差額補貼，雙北各付各的，沒有爭議，捷運公車雙向轉乘優惠也應比照辦理，自己的轉乘自己付，請柯文哲跟朱立倫講清楚，不要再吃台北市豆腐。

對此，北市交通局長張哲揚無奈說，按道理是新北市要負責，但對方不願意，局內會先與新北市交通局溝通，若真的談不攏，將拉高到副市長、市長層級去協調。

(中時)