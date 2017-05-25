帥哥主廚來站台 ，人氣可頌大變身。

Gontran主廚相當喜愛台灣特色食材。（照片來源：Gontran Cherrier）

隱藏版藍莓泡芙可頌，想吃還要看運氣。（照片來源：Gontran Cherrier）

GC喜餅禮盒搶眼的桃紅色外觀，充滿濃濃法式優雅風格。（照片來源：Gontran Cherrier）

Gontran Cherrier（以下簡稱GC）是法國知名麵包坊，可頌、檸檬塔、長棍三大天王受到不少老饕青睞。 2016年首次進軍台灣後，今年4月15日開幕的板橋二號店業績拉出長紅。旗下Gontran主廚於25日第三度訪台，除了感謝台灣消費者的支持以外，並正式宣告，即日起推出喜餅與年節禮盒，供喜愛GC的消費者預約訂購。

GC可頌在2014年被《華爾街日報》評選為巴黎最佳可頌之一，此次針對台灣市場，GC玩起可頌大變身，不但招牌、經典款餡料填入泡芙可頌，還獨家推出台灣限定口味的鳳梨泡芙可頌。該新品採用台灣夏日盛產的鳳梨入餡，混合在傳統卡士達醬中，並放入新鮮鳳梨丁，除讓口感增添更多層次，大口咬定新鮮水果，暑氣全消。

除了精緻法式甜品引人注目之外，神似布萊德彼特的Gontran主廚更是鎂光燈焦點。Gontran主廚私底下透露，第一次來台灣的時候，就對飯店早餐的肉鬆跟九層塔感到驚訝不已，之後將這些食材融入麵包，果然傳達出在地滋味。此次對台灣的水果大為驚艷，非常開心這裡有這麼食材可供發揮，未來一定會再將台灣特色帶入法式糕點裡。

(中時)